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Сколько россиян останется без работы до конца сентября

, 6:57 Видео 160

Росстат обнародовал данные по планируемым увольнениям в начале осени.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид, www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev, Zamir Usmanov

Из-за сокращения штата или ликвидации компании до конца сентября могут потерять работу 51,6 тысячи россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. При этом информация о сотрудниках, у которых заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не предоставляется.

Как пишет издание, больше всего вероятность потерять работу у тех, кто занимается обрабатывающими производствами — 12,6 тысячи человек. На втором месте среди сотрудников, которых могут сократить — задействованные в отрасли государственного управления. Среди них без работы могут остаться 7,7 тысячи человек. Кроме того, предварительно, будут также уволены 5,2 тысяч представителей сферы образования.

Отмечается, что относительно прошлого года показатели по увольнениям за аналогичный период снизились. Однако, по словам экспертов, реальные масштабы сокращений могут быть больше статистических, поскольку нередко компании расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают работников написать заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в каких регионах России наблюдается наибольший и наименьший рост зарплат.

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