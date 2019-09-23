  1. Пятый канал
  4. Названы регионы России с наибольшим и наименьшим ростом зарплат

Названы регионы России с наибольшим и наименьшим ростом зарплат

, 5:16 32

Согласно исследованию, основанному на данных Росстата, прибавка зависит от средней заработной платы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer, Zamir Usmanov, Nikolay Gyngazov

Эксперты назвали российские регионы, где в первом полугодии 2019 года больше всего выросли зарплаты, передают «Известия» со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг», составленное в соответствии с данными Росстата.

Как выяснилось, заработная плата в этом году увеличилась во всех регионах. Если сравнивать с 2018 годом, то среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс. рублей.

Однако согласно исследованию, темпы роста заработной платы разнятся. Так, в Костромской области оплата труда повысилась на 14,7%, в Туве — на 12,4%, а также в Магаданской области, Севастополе, Сахалине, Кемеровской и Липецкой областях. Зарплата в них выросла на 10% и более.

Наименьший рост зарплат был замечен в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге. Там прибавка не превысила даже 3,5%. Однако специалисты утверждают, что в этих регионах она и так была высокой. К примеру, если Костромской области средняя заработная плата составляет 26,9 тысячи рублей, то в ЯНАО — 90,37 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна самая высокооплачиваемая профессия в России.

Читайте также

+3° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

5:36
Ледяной дождь, снег и тайфун: в России наступила осень
5:16
Названы регионы России с наибольшим и наименьшим ростом зарплат
5:00
Лайфхак: как сделать затылочную дужку для наушников
4:46
Экс-король Малайзии отказался содержать Оксану Воеводину и ее сына
4:14
Из-под капельницы — на сцену: Гагарина выступила на концерте после болезни
3:58
Видео: Простой рецепт домашнего итальянского сыра маскарпоне

Сейчас читают

День Петра и Павла Рябинников: что нельзя делать 23 сентября
Экс-король Малайзии отказался содержать Оксану Воеводину и ее сына
«Нет радости в жизни»: Екатерина Семенова рассказала, что впала в депрессию

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев