Названы регионы России с наибольшим и наименьшим ростом зарплат

Эксперты назвали российские регионы, где в первом полугодии 2019 года больше всего выросли зарплаты, передают «Известия» со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг», составленное в соответствии с данными Росстата.

Как выяснилось, заработная плата в этом году увеличилась во всех регионах. Если сравнивать с 2018 годом, то среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс. рублей.

Однако согласно исследованию, темпы роста заработной платы разнятся. Так, в Костромской области оплата труда повысилась на 14,7%, в Туве — на 12,4%, а также в Магаданской области, Севастополе, Сахалине, Кемеровской и Липецкой областях. Зарплата в них выросла на 10% и более.

Наименьший рост зарплат был замечен в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге. Там прибавка не превысила даже 3,5%. Однако специалисты утверждают, что в этих регионах она и так была высокой. К примеру, если Костромской области средняя заработная плата составляет 26,9 тысячи рублей, то в ЯНАО — 90,37 тысяч рублей.

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