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В Челябинской области нашли тело сотрудника ФСБ

, 10:34 93

Силовик погиб от выстрела в голову из табельного оружия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

В Брединском районе Челябинской области обнаружили тело военнослужащего погрануправления УФСБ с огнестрельным ранением головы, сообщает URA.RU. Труп нашли в три часа утра 24 сентября на безлюдной местности недалеко от поселка Мариинский, на заставе, к которой силовик был временно прикомандирован.

Смертельное ранение он получил из табельного оружия. Обстоятельства его гибели устанавливает военный следственный отдел СК России. Рассматривается версия о самоубийстве.

34-летний пограничник был родом из Башкирии. У него осталось трое детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росгвардия инициировала проверку после суицида двух своих сотрудников. Оба инцидента произошли 20 сентября в разных регионах России.

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