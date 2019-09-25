В Челябинской области нашли тело сотрудника ФСБ

В Брединском районе Челябинской области обнаружили тело военнослужащего погрануправления УФСБ с огнестрельным ранением головы, сообщает URA.RU. Труп нашли в три часа утра 24 сентября на безлюдной местности недалеко от поселка Мариинский, на заставе, к которой силовик был временно прикомандирован.

Смертельное ранение он получил из табельного оружия. Обстоятельства его гибели устанавливает военный следственный отдел СК России. Рассматривается версия о самоубийстве.

34-летний пограничник был родом из Башкирии. У него осталось трое детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росгвардия инициировала проверку после суицида двух своих сотрудников. Оба инцидента произошли 20 сентября в разных регионах России.