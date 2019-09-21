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Росгвардия инициировала проверку после суицида двух своих сотрудников

, 14:30 94

Оба инцидента произошли 20 сентября в разных регионах России.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Росгвардия учинила проверку по фактам суицидов, которые произошли в один день — 20 сентября — в разных регионах России.

Об инициировании расследования в субботу, 21 сентября, рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — цитирует Грибакина ТАСС.

Информация о том, что два сотрудника Росгвардии свели счеты с жизнью, была опубликована в telegram-канале «Омбудсмен полиции». Случаи были зафиксированы в Ивановской и Вологодской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что БТР во время учений на полигоне под Смоленском насмерть сбил росгвардейца. Еще один сотрудник Росгвардии получил травмы.

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