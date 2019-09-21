Росгвардия инициировала проверку после суицида двух своих сотрудников

Росгвардия учинила проверку по фактам суицидов, которые произошли в один день — 20 сентября — в разных регионах России.
Об инициировании расследования в субботу, 21 сентября, рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Информация о том, что два сотрудника Росгвардии свели счеты с жизнью, была опубликована в telegram-канале «Омбудсмен полиции». Случаи были зафиксированы в Ивановской и Вологодской областях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что БТР во время учений на полигоне под Смоленском насмерть сбил росгвардейца. Еще один сотрудник Росгвардии получил травмы.