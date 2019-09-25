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  4. Валентину Матвиенко единогласно переизбрали на пост спикера Совфеда

Валентину Матвиенко единогласно переизбрали на пост спикера Совфеда

, 11:27 57

Других кандидатур кроме действующего председателя верхней палаты парламента не нашлось.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Federation Council of Russia

Действующего председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на новый срок, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко. 25 сентября ее кандидатуру выдвинул первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров на пленарном заседании осенней сессии.

За Матвиенко единогласно проголосовали 153 члена палаты. Других желающих среди сенаторов занять это кресло не нашлось.

«Никто больше не выдвинул кандидатуру, потому что альтернативы Валентине Ивановне на этом посту сейчас нет», — заявил Тимченко.

Валентина Матвиенко работает спикером верхней палаты парламента с 2011 года. Прежде более семи лет она занимала должность губернатора и председателя правительства Петербурга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Матвиенко выступила одним из соавторов законопроекта о горячем питании для учеников младших классов.

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