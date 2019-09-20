В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов

Законопроект о горячем питании для учеников младших классов внесен в Госдуму в пятницу, 20 сентября. Авторами инициативы выступили руководители парламентских фракций, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает RT.

Документом предусматривается введение понятия «здоровое питание» и закрепление его основных принципов. Помимо прочего, в Госдуме отметили, что нормы, прописанные в законопроекте должны четко определять обязательность обеспечения школьников горячей едой.

В нижней палате российского парламента добавили, что здоровье детей является приоритетом и для родителей, и для государства.

Данная инициатива была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и Кабмином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты выявили множество нарушений в школьном питании.