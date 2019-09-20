  1. Пятый канал
  4. В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов

, 11:37 Видео 25

Документом предусматривается введение понятия «здоровое питание» и закрепление его основных принципов.

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон, Новодережкин Антон, Шарифулин Валерий

Законопроект о горячем питании для учеников младших классов внесен в Госдуму в пятницу, 20 сентября. Авторами инициативы выступили руководители парламентских фракций, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает RT.

Документом предусматривается введение понятия «здоровое питание» и закрепление его основных принципов. Помимо прочего, в Госдуме отметили, что нормы, прописанные в законопроекте должны четко определять обязательность обеспечения школьников горячей едой.

В нижней палате российского парламента добавили, что здоровье детей является приоритетом и для родителей, и для государства.

Данная инициатива была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и Кабмином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты выявили множество нарушений в школьном питании.

Читайте также

+6° Днём +10°
Ночью +3°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?

Последние новости

11:50
Видео задержания дебошира на Cadillac в центре Петербурга
11:37
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов
11:25
«Великолепная!» Екатерина Климова вышла в свет и поделилась фото с поклонниками
11:11
Трое человек, в том числе двое детей, погибли в Ленобласти из-за отравления газом
10:57
Политика искажений: Как в Германии опять пытаются переписать историю — видео
10:51
«Батя дома!» Алана Мамаева поделилась трогательным кадром Павла с детьми

Сейчас читают

От похудевшего на сто килограммов Александра Семчева отказываются режиссеры
Уфолог рассказал, есть ли в «Зоне 51» инопланетяне и где их искать в России
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась моментами своей свадьбы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев