Главный полярник планеты Артур Чилингаров отмечает 80-летие

25 сентября свой юбилей отмечает главный полярник планеты Артур Чилингаров. Знаменитому путешественнику исполняется 80 лет. Позади десятки опаснейших экспедиций и рекордов. Но сидеть дома юбиляр не собирается — вместе со своим другом Федором Конюховым, планирует погрузиться на дно Марианской впадины. Подробнее о планах покорителя Арктики расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Екатерина Иванова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что первый атомный контейнеровоз пришвартовался в Петербурге.