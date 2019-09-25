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  4. Главный полярник планеты Артур Чилингаров отмечает 80-летие

Главный полярник планеты Артур Чилингаров отмечает 80-летие

, 13:47 Эфирная новость 63

Ученый известен как путешественник, покоритель Арктики и Антарктики. Также он дважды награжден званием Герой страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

25 сентября свой юбилей отмечает главный полярник планеты Артур Чилингаров. Знаменитому путешественнику исполняется 80 лет. Позади десятки опаснейших экспедиций и рекордов. Но сидеть дома юбиляр не собирается — вместе со своим другом Федором Конюховым, планирует погрузиться на дно Марианской впадины. Подробнее о планах покорителя Арктики расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Екатерина Иванова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что первый атомный контейнеровоз пришвартовался в Петербурге.

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