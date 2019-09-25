«Родители затащили?»: как Грета Тунберг стала «иконой» экодвижения

Шведский подросток, который за 16 лет жизни успел стать номинантом на Нобелевскую премию, человеком года по версии GQ, обладателем нескольких миллионов подписчиков в Twitter и Facebook, а также удостоился встречи с Бараком Обамой и Папой Римским — Грета Тунберг. Поклонники экоактивистки восхищаются ее смелостью и упорством в борьбе за сохранение природы. Однако недоброжелатели предполагают, что дело вовсе не в одаренности ребенка, причина популярности — в ее родителях и хорошем пиар-менеджере.

« Циничная версия гласит, что именно ее родители затащили дочь во все это, писали ей речи и использовали ее для своих целей », — написал журналист из GQ.

Родители Греты не имеют никакого отношения к экологическому движению. Ее папа Сванте Тунберг — творческая личность: мужчина занимается проведением арт-выставок, пишет книги и играет в спектаклях. Мама «иконы климата» Малена Эрнман — известная шведская оперная певица, которая даже принимала участие в «Евровидение». Исполнительница выступала там в 2009 году, однако заняла только 21-е место.

Западные журналисты любят связывать первый громкий вызов обществу Греты Тунберг с выходом в свет книги ее родителей. Так уж совпало, что через четыре дня после того, как подросток впервые выступил с протестом у здания парламента — ее мама и папа опубликовали книгу «Сцены из моего сердца», которую написали в соавторстве.

Успех и бешеную популярность Греты Тунберг списывают на «гениальную» работу пиар-менеджера Ингмара Ренцхога. В день выхода «родительской» книги пиарщик начал постить в соцсетях фотографии Греты, сопровождая их информацией о ее политических взглядах и личной жизни. В свою очередь, его публикации разобрали местные, а потом и мировые СМИ.

«Все думают, что я какой-то пиар-гений, стоящий за Гретой. Что я пишу ей речи и организую встречи с журналистами. Но это неправда », — прокомментировал подозрения в продвижении девочки Ингмар Ренцхог для Vice.

Пиарщика обвиняют в том, что он якобы заработал на Грете Тунберг порядка одного миллиона долларов, используя ее образ экоактивистки в рекламных публикациях. «Заработку» на подростке Svenska Dagbladet посвятили целое расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 16-летняя экоактивистка произнесла обличительную речь в ООН.