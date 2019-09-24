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«Как вы смеете?»: 16-летняя экоактивистка произнесла обличительную речь в ООН

, 17:48 Видео 52

Выступление школьницы из Швеции Греты Тунберг прокомментировал Дональд Трамп и подвергся критике за издевку над девочкой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © face to face

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Юная активистка экологического движения Грета Тунберг из Швеции снова заставила говорить о себе весь мир. 16-летняя девушка, провозгласившая себя в 2018 году лидером всемирного движения «школьная забастовка за климат», произнесла в понедельник, 23 сентября, пламенную речь на саммите ООН по изменению климата, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

«Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о постоянном экономическом росте. Как вы смеете?», — вопрошала Грета дрожащим голосом.

Чтобы принять участие в саммите, Тунберг пересекла Атлантический океан на парусной яхте с солнечными батареями, продемонстрировав таким образом, что для перемещения между континентами необязательно наносить вред окружающей среде.

Речь школьницы в ООН прокомментировал президент США Дональд Трамп, причем в его словах многие углядели сарказм и издевку над активисткой.

«Она похожа на очень счастливую молодую девушку, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего. Это так приятно видеть!», — написал американский лидер в своем Twitter.

twitter @ realDonaldTrump

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков тоже коснулся выступления Греты Тунберг. Он согласился, что вопрос, поднятый школьницей действительно стоит очень остро, но выразил тревогу за ее здоровье.

«Главное, чтобы с девочкой было все нормально, чтобы она не переживала эмоциональных перегрузок, чтобы хрупкий детский организм все перенес, а так постановка вопроса, конечно, она оправданная, вопрос стоит остро», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России, девочке нужно объяснить, что многие страны и общественные организации «делают очень много» и прикладывают большие усилия для борьбы с угрозами, которые стоят перед человечеством в связи с изменением климата.

Бурные споры на тему выступления шведской школьницы в ООН завязались в соцсетях. Одни солидарны с Гретой, другие считают, что девочку просто ловко используют в своих интересах политики.

«Мой кумир Грета Тунберг», — написала в своем Instagram блогер и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина.

instagram @ aizalovesam

«И мой», — откликнулась на пост Рита Дакота.

«Третий раз смотрю. Пятый реву», — присоединилась телеведущая Натали Неведова.

«Боже мой! Неужели ли вы действительно думайте, что эту речь написала 16-летняя девочка?!»

«У нее же явное расстройство!» — возражают им другие пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в марте 2019 года 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира.

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