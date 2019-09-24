«Как вы смеете?»: 16-летняя экоактивистка произнесла обличительную речь в ООН

Юная активистка экологического движения Грета Тунберг из Швеции снова заставила говорить о себе весь мир. 16-летняя девушка, провозгласившая себя в 2018 году лидером всемирного движения «школьная забастовка за климат», произнесла в понедельник, 23 сентября, пламенную речь на саммите ООН по изменению климата, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.
Чтобы принять участие в саммите, Тунберг пересекла Атлантический океан на парусной яхте с солнечными батареями, продемонстрировав таким образом, что для перемещения между континентами необязательно наносить вред окружающей среде.
Речь школьницы в ООН прокомментировал президент США Дональд Трамп, причем в его словах многие углядели сарказм и издевку над активисткой.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков тоже коснулся выступления Греты Тунберг. Он согласился, что вопрос, поднятый школьницей действительно стоит очень остро, но выразил тревогу за ее здоровье.
По словам пресс-секретаря президента России, девочке нужно объяснить, что многие страны и общественные организации «делают очень много» и прикладывают большие усилия для борьбы с угрозами, которые стоят перед человечеством в связи с изменением климата.
Бурные споры на тему выступления шведской школьницы в ООН завязались в соцсетях. Одни солидарны с Гретой, другие считают, что девочку просто ловко используют в своих интересах политики.
«И мой», — откликнулась на пост Рита Дакота.
«Третий раз смотрю. Пятый реву», — присоединилась телеведущая Натали Неведова.
«Боже мой! Неужели ли вы действительно думайте, что эту речь написала 16-летняя девочка?!»
«У нее же явное расстройство!» — возражают им другие пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в марте 2019 года 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира.