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Зеленский назвал способного давить на него человека

, 16:35 60

Президент Незалежной прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Фото: www.globallookpress.com © Serg Glovny

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН и прокомментировал скандал, разгоревшийся после телефонного разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом, пишут Дни.ру.

На вопрос российских журналистов о том, не давил ли в ходе беседы хозяин Белого дома на собеседника, лидер Незалежной дал уклончивый ответ.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины. На меня может давить только один человек — мой сын, которому шесть лет», — сказа он.

Он подчеркнул, что одной из тем предстоящей встречи с его американским коллегой станет поддержка Украины со стороны США.

«Еще раз могу сказать: мы можем говорить про поддержку. А если про „просить“ — это точно не про Украину. Мы сами можем кому-то помочь», — добавил Владимир Зеленский.

Встреча двух президентов состоится позднее в среду, 25 сентября.

В США именно сейчас разгорелся скандал из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе беседы американский лидер якобы потребовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в топ-менеджмент украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Как передавал 5-tv.ru, этот скандал с Зеленским может стоить Трампу импичмента.

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