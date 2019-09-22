Давление Трампа на Зеленского может стоить президенту США импичмента

В США начался новый виток попыток «свергнуть» президента страны Дональда Трампа. Если до этого в качестве причины для импичмента предлагалось так и недоказанное «вмешательство» России в американские выборы, то на этот раз «заклятые враги» хозяина Белого дома — демократы — выбрали разменной монетой Незалежную.

Так, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что, если давление Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, то импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

Речь идет об их телефонном разговоре в июле, в ходе которого американский лидер якобы потребовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в топ-менеджмент украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

« Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством », — сказал Шифф.

Демократ добавил, что до появления информации о сути разговора Трампа с Зеленским он не был сторонником импичмента президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дональд Трамп высмеял голосование Конгресса по его импичменту.