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  4. Генерал-майора МВД задержали за покушение на мошенничество

Генерал-майора МВД задержали за покушение на мошенничество

, 17:07 32

Александру Мельникову предъявлено обвинение по соответствующей статье. Следствие настаивает на его аресте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, генерал-майор Александр Мельников задержан по покушению на мошенничество, сообщает ТАСС. Высокопоставленному полицейскому предъявлено обвинение по соответствующей статье. Следствие настаивает на его аресте.

«СК ходатайствует об аресте до 24 ноября первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Мельникова Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (Покушение на мошенничество — Прим.ред.)», — цитирует агентство представителя Басманного суда.

Отмечается, что Александр Мельников находился в разработке Главного управления собственной безопасности МВД. Уголовное дело в отношении генерала было возбуждено по результатам проверки.

мвд.рф

Высокопоставленного полицейского подозревают в попытке хищения 100 миллионов рублей у предпринимателя. В обмен на крупную сумму Александр Мельников обещал закрыть уголовное дело, возбужденное еще в 2015 году. Бизнесмен передавал деньги генералу частями и в результате в августе обратился с заявлением к правоохранителям.

Мельникова задержали 24 сентября. Его троих подельников взяли с поличным при получении денег еще в августе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве коллег.

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