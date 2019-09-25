Генерал-майора МВД задержали за покушение на мошенничество

Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, генерал-майор Александр Мельников задержан по покушению на мошенничество, сообщает ТАСС. Высокопоставленному полицейскому предъявлено обвинение по соответствующей статье. Следствие настаивает на его аресте.

« СК ходатайствует об аресте до 24 ноября первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Мельникова Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (Покушение на мошенничество — Прим.ред.) », — цитирует агентство представителя Басманного суда.

Отмечается, что Александр Мельников находился в разработке Главного управления собственной безопасности МВД. Уголовное дело в отношении генерала было возбуждено по результатам проверки.

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Высокопоставленного полицейского подозревают в попытке хищения 100 миллионов рублей у предпринимателя. В обмен на крупную сумму Александр Мельников обещал закрыть уголовное дело, возбужденное еще в 2015 году. Бизнесмен передавал деньги генералу частями и в результате в августе обратился с заявлением к правоохранителям.

Мельникова задержали 24 сентября. Его троих подельников взяли с поличным при получении денег еще в августе.

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