Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве коллег

СКР по Брянской области предъявлено обвинение водителю-фельдъегерю спецсвязи в совершении убийства своих коллег, после которого он похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей.

По версии следствия, вечером в четверг, 19 сентября, 31-летний обвиняемый завладел служебным оружием своих коллег и убил их. После этого он забрал деньги, а также изъял записи камер наблюдения и попытался поджечь отдел спецсвязи.

Мужчина выбросил вещи, в которых совершил преступление, а также носитель с видеозаписями, а похищенное оружие и деньги спрятал в своем доме.

На следующий день водитель-фельдъегерь спецсвязи как ни в чем не бывало вышел на работу, однако коллеги обратили внимание на его странное поведение. В ходе допроса сотрудников отдела спецсвязи он был задержан.

Позже правоохранители нашли его выброшенную одежду и флешку.

Помимо обвинения в убийстве ему вменяется в вину разбойное нападение, разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни и незаконное хранение оружия и боеприпасов .

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