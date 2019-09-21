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  4. Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве коллег

Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве коллег

, 19:34 Видео 82

После расправы 31-летний мужчина похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей.

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Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим

СКР по Брянской области предъявлено обвинение водителю-фельдъегерю спецсвязи в совершении убийства своих коллег, после которого он похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей.

По версии следствия, вечером в четверг, 19 сентября, 31-летний обвиняемый завладел служебным оружием своих коллег и убил их. После этого он забрал деньги, а также изъял записи камер наблюдения и попытался поджечь отдел спецсвязи.

Мужчина выбросил вещи, в которых совершил преступление, а также носитель с видеозаписями, а похищенное оружие и деньги спрятал в своем доме.

На следующий день водитель-фельдъегерь спецсвязи как ни в чем не бывало вышел на работу, однако коллеги обратили внимание на его странное поведение. В ходе допроса сотрудников отдела спецсвязи он был задержан.

Позже правоохранители нашли его выброшенную одежду и флешку.

Помимо обвинения в убийстве ему вменяется в вину разбойное нападение, разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тюмени мужчина в маске, угрожая оружием, ограбил банк.

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