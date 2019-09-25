Пассажирский самолет Boeing 767 авиакомпании «Azur air» серьезно повредил правую стойку шасси во время приземления в аэропорту Барнаула. По информации «Интерфакс», лайнер летел из вьетнамского города Камрань. После посадки все пассажиры были экстренно эвакуированы из самолета. Сведения о пострадавших не поступали. Информация уточняется. Тем временем уже имеются кадры эвакуации пассажиров самолета.
Пассажиры эвакуированы из Boeing 767 с загоревшейся при посадке стойкой шасси
Сегодня, 17:59 Происшествия Видео 208
Пассажирский самолет во время приземления в Барнауле серьезно повредил стойку шасси.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, Instagram
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