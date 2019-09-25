Пассажиры эвакуированы из Boeing 767 с загоревшейся при посадке стойкой шасси

Пассажирский самолет Boeing 767 авиакомпании «Azur air» серьезно повредил правую стойку шасси во время приземления в аэропорту Барнаула. По информации «Интерфакс», лайнер летел из вьетнамского города Камрань. После посадки все пассажиры были экстренно эвакуированы из самолета. Сведения о пострадавших не поступали. Информация уточняется. Тем временем уже имеются кадры эвакуации пассажиров самолета.