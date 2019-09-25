Эвакуацию пассажиров из Boeing 767 с загоревшейся стойкой шасси сняли на видео

Пассажирский самолет Boeing 767 российской чартерной авиакомпании «Azur air» серьезно повредил правую стойку шасси во время приземления в аэропорту Барнаула. ЧП произошло в среду, 25 сентября, около 21 часа по местному времени.

По информации Росавиации, лайнер летел из вьетнамского города Камрань. После посадки все пассажиры были экстренно эвакуированы из самолета по надувным трапам. На данный момент возгорание пожарным удалось потушить. Сведения о пострадавших не поступали. Всего на борту Boeing 767 был 331 человек. Подробности устанавливаются.