Космический корабль «Союз МС-15» вышел на орбиту

Космический корабль «Союз МС-15», в составе экипажа которого первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури, а также россиянин Олег Скрипочка и астронавт из США Джессика Меир, вышел на орбиту. Его дальнейший курс взят на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости.

« Есть отделение космического корабля », — цитирует агентство диктора на наблюдательном пункте космодрома Байконур.

После совершения четырех витков по орбите вокруг Земли «Союз МС-15» совершит стыковку с МКС, которая запланирована на 22:46 по московскому времени.

Отмечается, что астронавт из ОАЭ проведет на орбите восемь дней и вернется на Землю 3 октября.

Запуск последней ракеты «Союз-ФГ», в которой использовались украинские комплектующие, произошел 25 сентября в 16:57 по московскому времени с «Гагаринского старта» космодрома Байконур. Он является 70-м по счету и финальным в истории ракеты-носителя и самой площадки.

В 2020 году космонавты будут отправляться на МКС на новых «Союзах-2.1а». Для осуществления из запуска «Гагаринский старт» будет подвергнут модернизации.

Ранее 5-tv.ru провел прямую трансляцию — корабль «Союз МС-15» с новым экипажем отправился на МКС.