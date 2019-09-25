Пять человек были госпитализированы после жесткой посадки Boeing 767 в Барнауле

23 человек обратились за медицинской помощью после инцидента в аэропорту Барнаула. ЧП произошло в среду, 25 сентября, около 21 часа по местному времени. По данным МЧС, из 23 — пять пассажиров был госпитализированы, другие 18 осматриваются медиками.

Известно, что на борту самолета, который летел из Вьетнама находились 334 человека, в том числе трое детей и десять членов экипажа. У самолета Boeing 767 авиакомпании «Azur Air» после приземления загорелась стойка шасси. После остановки воздушного судна была произведена экстренная эвакуация людей по надувным трапам.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео эвакуации пассажиров из самолета.