Гороскоп на 26 сентября: Скорпионы, в делах любви доверьтесь сердцу!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
Львы, поблагодарите свое многочисленное окружение за поддержку. Тельцы, в некоторых вопросах лучше прибегнуть к услугам специалистов, например, юристов. Лучше дождаться новолуния, которое наступит уже через несколько дней.
Овен — гороскоп на 26 сентября
Овны, вы ведь первый знак зодиака, а потому — великолепный инициатор. Вы пришли в этот мир для того, чтобы прожить великую жизнь. Оживите свою силу. Нынешний период в вашей карьере таит в себе в себе массу возможностей, как взобраться по служебной лестнице, повысить свой доход, приобрести больше опыта, который обычно можно накопить за годы. Но не думайте, что вы самый умный — вокруг полно коллег, которые также стремятся наверх. Так что включите свои организаторские способности и вместе с командой единомышленников поднимайтесь выше.
Космический совет: вдохновляйте окружающих на максимальную отдачу в работе.
Телец — гороскоп на 26 сентября
Обозначьте границы, Тельцы. Не все заслуживают доступ к информации о вас и вашем мире. А при решении проблемы, помните, что нужно полагаться не только на свой разум, но и сердце. Обратитесь к проверенному юристу, который поможет вам не потонуть в пучине сложностей.
Космический совет: не стесняйтесь попросить о помощи.
Близнецы — гороскоп на 26 сентября
Ежедневная напоминалка: возраст не является помехой. Настало время осознать, что нужно разукрасить свой мир яркими красками, а для этого искать что-то во внешнем мире не обязательно. Постарайтесь добавить творчества во все, что вы делаете сегодня, при чем даже в обыденные хлопоты. Вы обнаружите, что этот секрет поможет вам добиться во всем высшего класса.
Космический совет: торжественно поклянитесь делать все по высшему разряду.
Рак — гороскоп на 26 сентября
Обустройство жилища само собой не произойдет. И даже, казалось бы, такой легкий способ — купить предметы интерьера в магазине «Икея», не поможет. Этот этап жизни у вас суматошный, однако ставьте долгосрочные цели и планомерно двигайтесь к ним. Единственный способ вставать каждое утро с кровати с удовольствием, это искренне любить абсолютно все, что чем бы вы ни занимались. И не забывайте расставлять приоритеты.
Космический совет: продолжайте двигаться вперед и преодолевайте барьеры.
Лев — гороскоп на 26 сентября
Совсем не обязательно звонить друг другу каждый день или делать громкие заявления в соцсетях. Это стоит делать лишь в тех случаях, когда оно того стоит. Цените тех, кто поддерживает вас постоянно. Возможно, это ваш шанс отблагодарить их. Пришло время укрепить отношения с друзьями, как со старыми, так и новыми. Многие из вас могут почувствовать вдохновение в любви, работе и творческих проектах.
Космический совет: выскажите благодарность тем, кто вас поддерживает.
Дева — гороскоп на 26 сентября
Следите за своими мыслями, которые, как известно, материализуются. «Следите за словами — они превращаются в действия», говорил великий китайский философ Лао Цзы. Это сделает вашу жизнь невообразимо прекрасной. Успех сегодня будет сопутствовать в различных проектах, но особенно повезет тем, кто работает с детьми.
Космический совет: вы близки к финишной прямой.
Весы — гороскоп на 26 сентября
Если вы ищете изменений в карьере, настало идеальное время. Вселенная даст вам знак — только будьте готовы к молниеносным действиям. Безусловно, риск существует всегда, но раз уж вы решились — пора действовать.
Космический совет: пришло время сменить работу.
Скорпион — гороскоп на 26 сентября
Сейчас вы немного растеряны из-за выбора, стоящего перед вами. Однако методом исключения вы сможете отделить зерна от плевел. Кроме того, ваше сердце на самом деле уже давно знает, как поступить. Скорпионы, что касается любви, пусть правда и принципиальность будут вашими главными словами. Если вы недовольны текущим состоянием отношений, поговорите об этом с партнером.
Космический совет: доверьтесь своему сердцу.
Стрелец — гороскоп на 26 сентября
Стрельцы, наконец-то и на вашей улице праздник — пришло время радости и веселья с друзьями, которое вы и возглавите. Если вы не довольны работой — то скоро произойдут изменения. На горизонте уже виднеется проект, о котором вы мечтали. Стоит просто присмотреться.
Космический совет: работа мечты уже виднеется на горизонте.
Козерог — гороскоп на 26 сентября
Повторяйте аффирмацию — «Я наполняюсь энергией благополучия и здоровья». Эти слова нужно произносить, стоя перед зеркалом. Спустя некоторое время вы в действительности почувствуете позитивные изменения в своей жизни.
Космический совет: повторяйте аффирмации и жизнь изменится.
Водолей — гороскоп на 26 сентября
Водолеи, самый большой страх для вас — мнение окружающих. Но вы априори не можете нравиться и угождать всем. Так что расслабьтесь, следуйте во всем своим принципам и не переживайте, если кто-то недоволен вашими словами или действиями.
Космический совет: меньше обращайте внимание на общественное мнение.
Рыбы — гороскоп на 26 сентября
Удача на вашей стороне сегодня, Рыбы. Если вы думаете инвестировать в бизнес-проект, сформулируйте план действий. Однако нужно дождаться новолуния и приступать к осуществлению задуманного. Будьте собраны.
Космический совет: дождитесь новолуния и приступайте к действиям.
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