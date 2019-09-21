Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября

Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце. Это значит, что указанный период идеально подойдет для решения проблем в отношениях с возлюбленным: удастся достичь взаимопонимания и разрешить назревшие конфликты. Рекомендуется уделить время отдыху, встречам с друзьями и любимыми, обсуждению личной жизни и любовной игре.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет извлечь из этого периода максимум пользы.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит непростая неделя. Главным образом сложности будут поджидать в межличностном общении. Возможны споры с окружающими и со второй половинкой, которые омрачат общий фон недели. Овнов ждут неудачи в романтических отношениях.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ждет гармоничная неделя. Вы продолжите делать акцент на практическую деятельность и упорно двигаться к цели. Ваши целеустремленность и собранность принесут вам удовлетворение, а также ощутимые земные результаты.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов ждет очень позитивная неделя, наполненная общением и удовольствиями. Вы испытаете вдохновение и творческий подъем. Используйте эту неделю для того, чтобы наладить контакты с нужными и приятными вам людьми.

Рак — гороскоп на неделю

Раков ждет очень напряженная неделя. Вам будет мешать сосредоточиться душевный дискомфорт и рассеянность. Из-за внутреннего беспокойства вы не сможете принимать верные решения и отстаивать свою точку зрения. Также не рекомендуется прислушиваться к окружающим, они могут еще больше вас запутать.

Лев — гороскоп на неделю

Львов ждет положительная неделя. Быстрота ума, собранность, обаяние и общительность помогут вам продвинуться вперед и заслужить симпатии окружающих. Воспользуйтесь энергией недели, чтобы сплотить окружающих вокруг себя и стать для них примером.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя будет двоякой. Для того чтобы достичь успеха, нужно будет собраться и действовать по плану, рассчитывая только на себя. Попытки действовать на авось и завышенные ожидания, будут только вредить. Другими словами, на предстоящей неделе вам предстоит экзамен на трудолюбие.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит насыщенная неделя. Вы сможете заслужить симпатию окружающих, благодаря своему обаянию и харизме. Это очень важно для вас, поскольку вы уделяете много внимания отношениям с окружающими людьми. Используйте положительную энергию недели — организуйте праздник или встречу друзей.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов ждет в целом положительная неделя. Пригодится ваша способность взять под контроль эмоции и направить их в нужное русло. Вы сможете двигаться к намеченным целям, если сначала определите их и проявите некоторое упорство, чтобы не сбиваться с пути

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ожидает благоприятный период. Ваши остроумие и обаяние помогут расширить круг общения и знакомств. На этой неделе вы будете привлекать внимание окружающих. Вам удастся достигнуть намеченных целей, вдохновляя других двигаться вместе с вами к мечте.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогов ждет напряженная неделя. Ваше мышление будет становиться то черствым и косным, то рассеянным и оторванным от реальности. Ваша главная задача — не потерять стратегические ориентиры и не испортить отношения с окружающими. На этом и сосредоточьтесь.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев ждет позитивная неделя. Ваше обаяние и способность точно и остроумно излагать мысли помогут вам покорить окружающих и завоевать популярность. Вы сможете развивать свои идеи, доносить их до окружающих, и будете всюду встречать неподдельный интерес. Неделя также хороша, чтобы систематизировать свои мысли и воззрения.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы будут испытывать разнонаправленные влияния. С одной стороны, возможны завышенные ожидания и надежда, что все как-то сложится само. С другой стороны, будут присутствовать сила воли и собранность, которые помогут двигаться к целям самостоятельно. Правильнее будет выбрать второе, хотя вам, возможно, покажется более привлекательным первый вариант.

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