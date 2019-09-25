«В том же духе»: Трамп дал Зеленскому совет по России

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду, 25 сентября, посоветовал ему продолжать работу с Россией в том ключе, в котором она ведется сейчас.

« Вы достигли прогресса с Россией, продолжайте в том же духе », — сказал Трамп.

Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин стремится к урегулированию в Донбассе.

« И я по-настоящему надеюсь, что Россия… Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением », — сказал глава американской администрации.

« И я знаю, что он пытается сделать это », — добавил Трамп, судя по всему, имея в виду Путина.

Зеленский, который с момента вступления в должность президента мечтал о встрече с Трампом, пригласил его на Украину. Американский лидер лаконично ответил, что «попробует».

Президент Незалежной также поблагодарил хозяина Белого дома за приглашение посетить США, так как в этот раз бывший артист приехал в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Однако, как бы в шутку, Зеленский напомнил своему визави, что тот не обозначил для него сроки приезда.

На кадрах общения лидеров обеих стран бросается в глаза, что Зеленский заметно нервничает и всячески старается понравиться, вероятно, прибегая к своему опыту, приобретенному за годы работы юмористом.

Украинский президент настолько горд личным знакомством с Трампом, что опубликовал в сети их совместное фото.