«В том же духе»: Трамп дал Зеленскому совет по России

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду, 25 сентября, посоветовал ему продолжать работу с Россией в том ключе, в котором она ведется сейчас.
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Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин стремится к урегулированию в Донбассе.
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Зеленский, который с момента вступления в должность президента мечтал о встрече с Трампом, пригласил его на Украину. Американский лидер лаконично ответил, что «попробует».
Президент Незалежной также поблагодарил хозяина Белого дома за приглашение посетить США, так как в этот раз бывший артист приехал в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Однако, как бы в шутку, Зеленский напомнил своему визави, что тот не обозначил для него сроки приезда.
На кадрах общения лидеров обеих стран бросается в глаза, что Зеленский заметно нервничает и всячески старается понравиться, вероятно, прибегая к своему опыту, приобретенному за годы работы юмористом.
Украинский президент настолько горд личным знакомством с Трампом, что опубликовал в сети их совместное фото.