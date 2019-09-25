  1. Пятый канал
  4. Владимир Зеленский опубликовал в сети фото с Дональдом Трампом

Владимир Зеленский опубликовал в сети фото с Дональдом Трампом

, 19:59 Фото 19

Президенты Украины и США встретились в рамках официального приема.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Danil Shamkin

Тема:
Украинский кризис 173

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter опубликовал фото, сделанное в ходе официального приема у своего американского коллеги. На снимке лидер Незалежной стоит рядом с Дональдом Трампом, по левую руку которого расположились первые леди — Мелания Трамп и Елена Зеленская.

«Вчера пообщались с Дональдом и Меланией Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!» — озаглавил пост Владимир Зеленский.

Twitter @ZelenskyyUa

Встреча лидеров Украины и США запланирована 25 сентября на полях Генассамблеи ООН. Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским вопросы, касающиеся сотрудничества обеих стран в сфере энергетики и расширения торговли. Кроме того, президенты побеседуют о необходимости продолжения экономических реформ в Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал способного давить на него человека.

Тема:
Украинский кризис 173
24 сент
Трамп предъявил Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
22 сент
Шойгу высказался о возможности войны между Россией и Украиной
22 сент
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС — видео
21 сент
«Кого вообще волнует Украина?»: Трамп считает действия США в Незалежной бессмысленными — анонимный источник
21 сент
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными — видео
21 сент
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России — видео
21 сент
Украинская оппозиция требует снять неприкосновенность с Зеленского
19 сент
Президент Эстонии объяснила, почему Европа устала от Украины
18 сент
Киев срывает встречу «нормандской четверки»
15 сент
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Читайте также

+5° Днём +7°
Ночью +3°
64.19
0.48 70.59
0.57
Гороскоп на 25 сентября: Водолеи, отдохните от умственной акробатики!

Последние новости

20:22
Видео: Дома у китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота
20:11
«Лоскутки»: «Русская Кардашьян» показала соблазнила фанатов, надев бикини-шторки
19:59
Владимир Зеленский опубликовал в сети фото с Дональдом Трампом
19:52
Утром учения, вечером настоящий пожар: Что известно о жесткой посадке Boeing в Барнауле
19:46
Пять человек были госпитализированы после жесткой посадки Boeing 767 в Барнауле
19:29
Минюст хочет наделить приставов правом взламывать двери

Сейчас читают

Ким Кардашьян показала фото 20-летней давности и нарвалась на критику
«Люблю эту семью!» Лиза Галкина показала свой портрет, нарисованный мамой
«С днем рождения, легенда!» Уиллу Смиту исполнился 51 год

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев