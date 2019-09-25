Владимир Зеленский опубликовал в сети фото с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter опубликовал фото, сделанное в ходе официального приема у своего американского коллеги. На снимке лидер Незалежной стоит рядом с Дональдом Трампом, по левую руку которого расположились первые леди — Мелания Трамп и Елена Зеленская.

« Вчера пообщались с Дональдом и Меланией Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме! » — озаглавил пост Владимир Зеленский.

Twitter @ZelenskyyUa

Встреча лидеров Украины и США запланирована 25 сентября на полях Генассамблеи ООН. Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским вопросы, касающиеся сотрудничества обеих стран в сфере энергетики и расширения торговли. Кроме того, президенты побеседуют о необходимости продолжения экономических реформ в Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал способного давить на него человека.