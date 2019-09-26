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  4. Лавров призвал рассмотреть возможность переноса международных мероприятий из США

Лавров призвал рассмотреть возможность переноса международных мероприятий из США

, 3:23 28

Такое мнение глава российского МИД высказал на фоне дипломатического скандала разразившегося между Россией и США перед приездом на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia, МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал задуматься о возможном переносе международных мероприятий проводимых в США на более устойчивые площадки. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью «Коммерсантъ» в среду, 25 сентября.

«Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что проходящая в настоящее время 11-я конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) была омрачена дипломатическим скандалом, который разразился между Россией и США перед приездом на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Семь российских дипломатов и три представителя парламента не получили американские визы согласно международным договоренностям.

В ходе своей речи Лавров напомнил, что Вашингтон отказал в визах практически всей российской делегации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лавров иронично прокомментировал дипломатический скандал, «поблагодарив» США, что пустили хотя бы его.

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