В российском модуле отказал один из кондиционеров на МКС

Экипаж космического корабля «Союз МС-15» благополучно прибыл на МКС. Россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури уже приступили к своим обязанностям.

Стыковка прошла в штатном режиме, в четверг в 00.45 по Московскому времени.

А вот на самой станции прямо перед прибытием новой экспедиции без неполадок не обошлось. Отказал один из кондиционеров в российском модуле. Температуру в жилых отсеках сейчас поддерживают дублирующие системы. Причины поломки выясняются.

Впрочем, здесь готовы к любым неожиданностям. Тем более, что впервые с 2015 года на МКС находятся не шесть, а сразу девять космонавтов. На орбите им предстоит провести как минимум, пятьдесят научных экспериментов.

Ранее 5-tv.ru публиковал прямую трансляцию последнего старта ракеты-носителя «Союз ФГ» с космодрома «Байконур».