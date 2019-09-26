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В российском модуле отказал один из кондиционеров на МКС

, 7:24 Эфирная новость 58

Неприятный инцидент произошел в момент прибытия на станцию экипажа «Союз МС-15».

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Фото, видео: Facebook @ISS, 5-tv.ru

Экипаж космического корабля «Союз МС-15» благополучно прибыл на МКС. Россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури уже приступили к своим обязанностям.

Стыковка прошла в штатном режиме, в четверг в 00.45 по Московскому времени.

А вот на самой станции прямо перед прибытием новой экспедиции без неполадок не обошлось. Отказал один из кондиционеров в российском модуле. Температуру в жилых отсеках сейчас поддерживают дублирующие системы. Причины поломки выясняются.

Впрочем, здесь готовы к любым неожиданностям. Тем более, что впервые с 2015 года на МКС находятся не шесть, а сразу девять космонавтов. На орбите им предстоит провести как минимум, пятьдесят научных экспериментов.

Ранее 5-tv.ru публиковал прямую трансляцию последнего старта ракеты-носителя «Союз ФГ» с космодрома «Байконур».

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