Подтверждение из Москвы: Мадуро показал соотечественникам Красную площадь

Николас Мадуро показал соотечественникам Красную площадь. Во время прогулки по вечерней Москве в среду, 25 сентября, в компании супруги и ключевых министров президент Венесуэлы записал видео и выложил его в своем Twitter.

Мадуро поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и передал привет своим сторонникам в Латинской Америке.

«Красная площадь, температура +3, время 22:15, в Венесуэле сейчас 15:15. Передаю привет всему народу Венесуэлы и нашим друзьям в Латинской Америке и мире. Из Москвы мы подтверждаем, что другой мировой порядок возможен — мир без империй, мир братства», — заявил он.

Президенты России и Венесуэлы ратифицировали договор о стратегическом взаимодействии во многих областях. Во время встречи Владимир Путин отметил, что наша страна поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы — в том числе институт президента. Кроме того, положительно оценил диалог Николаса Мадуро с оппозицией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарил президенту России Владимиру Путину Николас Мадуро при встрече в Кремле.