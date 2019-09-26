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  4. Подтверждение из Москвы: Мадуро показал соотечественникам Красную площадь

Подтверждение из Москвы: Мадуро показал соотечественникам Красную площадь

, 6:49 Эфирная новость 22

Президент Венесуэлы записал видео своей прогулки по главной площади России и выложил его в Twitter, поговорив при этом с подписчиками о миропорядке.

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Фото, видео: Twitter @Nicolas Maduro, 5-tv.ru

Николас Мадуро показал соотечественникам Красную площадь. Во время прогулки по вечерней Москве в среду, 25 сентября, в компании супруги и ключевых министров президент Венесуэлы записал видео и выложил его в своем Twitter.

Мадуро поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и передал привет своим сторонникам в Латинской Америке.

«Красная площадь, температура +3, время 22:15, в Венесуэле сейчас 15:15. Передаю привет всему народу Венесуэлы и нашим друзьям в Латинской Америке и мире. Из Москвы мы подтверждаем, что другой мировой порядок возможен — мир без империй, мир братства», — заявил он.

Президенты России и Венесуэлы ратифицировали договор о стратегическом взаимодействии во многих областях. Во время встречи Владимир Путин отметил, что наша страна поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы — в том числе институт президента. Кроме того, положительно оценил диалог Николаса Мадуро с оппозицией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарил президенту России Владимиру Путину Николас Мадуро при встрече в Кремле.

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