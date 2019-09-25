Видео: Николас Мадуро вручил Владимир Путину копию сабли Симона Боливара

Глава Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным в среду, 25 сентября, подарил ему копию сабли руководителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и национального героя Венесуэлы Симона Боливара.

« Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я вручил ему копию сабли, которой пользовался Освободитель Симон Боливар во время битвы при Караборо в знак благодарности за поддержку Венесуэлы и за уважение нашего суверенитета и права на самоопределение народов », — написал Мадуро в Twitter.

Венесуэльский лидер также отметил, что встреча прошла в положительном ключе.

« Мы обсудили все области двустороннего сотрудничества и обозначили новые пути для углубления сотрудничества и обмена между нашими народами », — добавил Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, а также Мексика и большинство стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Москва неоднократно призывала другие страны избегать вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Россию в этом также поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.