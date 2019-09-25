  1. Пятый канал
  4. Видео: Николас Мадуро вручил Владимир Путину копию сабли Симона Боливара

Видео: Николас Мадуро вручил Владимир Путину копию сабли Симона Боливара

, 18:44 Видео 18

Борец за независимость Венесуэлы является национальным героем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @NicolasMaduro, РИА Новости / Алексей Дружинин

Глава Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным в среду, 25 сентября, подарил ему копию сабли руководителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и национального героя Венесуэлы Симона Боливара.

«Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я вручил ему копию сабли, которой пользовался Освободитель Симон Боливар во время битвы при Караборо в знак благодарности за поддержку Венесуэлы и за уважение нашего суверенитета и права на самоопределение народов», — написал Мадуро в Twitter.

Венесуэльский лидер также отметил, что встреча прошла в положительном ключе.

«Мы обсудили все области двустороннего сотрудничества и обозначили новые пути для углубления сотрудничества и обмена между нашими народами», — добавил Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, а также Мексика и большинство стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Москва неоднократно призывала другие страны избегать вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Россию в этом также поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Читайте также

Президент Венесуэлы анонсировал скорый визит в Россию

Путин включил Беглова в Совет безопасности как губернатора Петербурга
+6° Днём +9°
Ночью +3°
64.19
0.48 70.59
0.57
Гороскоп на 25 сентября: Водолеи, отдохните от умственной акробатики!

Последние новости

18:49
Фото: Юрий Лоза в плавках поразил фанатов физической формой
18:44
Видео: Николас Мадуро вручил Владимир Путину копию сабли Симона Боливара
18:40
Космический корабль «Союз МС-15» вышел на орбиту
18:28
Юлия Ковальчук попала в ДТП по дороге с гастролей
18:16
«Я бесконечно предана»: Анастасия Волочкова призналась в любви к профессии
18:08
Эвакуацию пассажиров из Boeing 767 с загоревшейся стойкой шасси сняли на видео

Сейчас читают

Ким Кардашьян показала фото 20-летней давности и нарвалась на критику
«Люблю эту семью!» Лиза Галкина показала свой портрет, нарисованный мамой
«С днем рождения, легенда!» Уиллу Смиту исполнился 51 год

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев