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  4. Росстандарт: В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

Росстандарт: В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

, 9:43 Эфирная новость 72

В более точных цифрах это значение подобралось к отметке в шесть миллионов тонн.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, 5-tv.ru

Почти 10% всего российского топлива в розничных сетях — опасный суррогат. К таким выводам пришли эксперты Росстандарта. За год недобросовестные предприниматели продают больше шести миллионов тонн некачественного бензина и дизеля.

Больше всего нарушений у владельцев независимых АЗС, однако что называется «химичат» и на заправках крупных сетевиков. Таким образом, продавцы искусственно увеличивают октановое число.

Например из 80-го бензина, изготавливают сразу 95-й, и даже 98-й. Как бороться с такими махинациями, сейчас решают чиновники. Жалобы покупателей и крупные штрафы никого не пугают.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России.

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