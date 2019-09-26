Росстандарт: В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

Почти 10% всего российского топлива в розничных сетях — опасный суррогат. К таким выводам пришли эксперты Росстандарта. За год недобросовестные предприниматели продают больше шести миллионов тонн некачественного бензина и дизеля.

Больше всего нарушений у владельцев независимых АЗС, однако что называется «химичат» и на заправках крупных сетевиков. Таким образом, продавцы искусственно увеличивают октановое число.

Например из 80-го бензина, изготавливают сразу 95-й, и даже 98-й. Как бороться с такими махинациями, сейчас решают чиновники. Жалобы покупателей и крупные штрафы никого не пугают.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России.