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  4. Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России

, 7:15 Эфирная новость 27

С начала года Росстандарт проверил 200 заправок по стране. На каждой десяток был обнаружен некачественный бензин и дизель.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, 5-tv.ru

На каждой пятой автозаправочной станции в России недоливают топливо. К таким выводам пришли эксперты Росстандарта. При этом на каждой десятой — и бензин, и дизель не соответствуют стандартам качества. Это касается и независимых АЗС, и крупных сетей.

По данным инспекции, число жалоб от потребителей только за последнее время выросло чуть ли не в два раза. Главная причина нарушений, которую чаще всего озвучивают предприниматели — технические неполадки оборудования. При этом доказать злой умысел в действиях персонала — практически невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут отменить транспортный налог. В Госдуме предложили отменить транспортный налог и компенсировать эти доходы в акцизах на топливо.

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