Звезда Playboy возглавит пресс-службу в ростовской мэрии

В Ростове-на-Дону решили, «что связи с общественностью» лучше доверить не чиновникам, и даже не журналистам, а красивой девушке, звезде Playboy Марии Лиман.

О предложении возглавить пресс-службу города, сообщила сама модель. Авторы инициативы заявили — кандидатуру выбирали вовсе не по откровенным фотосессиям, а исключительно по ее интеллектуальным способностям. У Марии — полмиллиона подписчиков, а ее умение вести соцсети может принести пользу.

Правда есть один нюанс. Живет знойная брюнетка в Лондоне, и, чтобы сменить подиум, на казенные стены ростовской мэрии, ей придется вернуться обратно в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Playboy-модель Мария Лиман показала грудь и поставила фанатов перед выбором.