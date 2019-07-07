Playboy-модель Мария Лиман показала грудь и поставила фанатов перед выбором

, 10:05 Фото 799

Ростовчанка опубликовала в сети новые откровенные снимки.

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Фото, видео : Instagram @liman_maria

Российская звезда Playboy ростовчанка 25-летняя Мария Лиман обратилась за помощью к подписчикам в Instagram. Девушка не смогла выбрать, какое фото ей опубликовать. В результате выложила два и спросила, что лучше. Отличаются снимки только позой.

На фотографии Мария позирует в коротенькой желтой водолазке, которая едва прикрывает грудь модели.

«Какое фото вам больше нравится? Мне идет желтый цвет?» — спросила звезда Playboy у фолловеров.

Instagram @liman_maria

Поклонники восхитились внешностью модели и сказали, что ей все к лицу, юзеры написали Марии множество комплиментов:

«Вам очень-очень идет шикарная челка и желтый цвет одежды»;

«Тебе все к лицу»;

«Тебе идет больше топлесс»;

«Маша, что за вопрос? Вы и сама знаете, что вы в любом образе идеальны».

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Однако некоторые подписчики назвали ростовчанку куклой:

«Неестественная, как кукла», — оставил комментарий один из юзеров.

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Playboy-модель Мария Лиман показала грудь и поставила фанатов перед выбором

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