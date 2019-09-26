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  4. В Оренбуржье священнослужителя арестовали и обвинили в изнасиловании

В Оренбуржье священнослужителя арестовали и обвинили в изнасиловании

, 9:05 123

Вместе с настоятелем обители милосердия под стражу заключены его дочь и зять — они обвиняются в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. В семье священника воспитываются около 70 приемных детей.

Фото: palomniktur.ru

В Оренбуржье избрана мера пресечения настоятелю Саракташской обители Николаю Стремскому, обвиняемому в изнасиловании и развратных действиях — он будет находиться в СИЗО до 12 ноября. В семье задержанного воспитывается около 70 приемных детей. Семь из опекаемых несовершеннолетних выступили в качестве потерпевших в этом громком уголовном деле, пишет Интерфакс.

Вместе со священнослужителем под стражу заключены его дочь и зять — они обвиняются в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Николай Стремский имеет «обширные связи в правоохранительных органах, органах государственной власти и криминальных кругах», а также дорогостоящую недвижимость на территории РФ и заграницей.

Обвиняемый священнослужитель свою вину отрицает, объясняя ситуацию вымышленными показаниями детей. Настоятеля обители отстранили от занимаемой должности на время ведения следствия.

В 2006 году Николай Стремский получил международную премию «Золотое сердце», как отец самого многочисленного семейства в России.

В 2015 году священнослужитель был задержан за вождение в нетрезвом виде Mercedes и оказание сопротивления сотрудникам полиции. Спустя некоторое время после скандала настоятель вернулся к работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разжалованный католический священник-педофил выходит на свободу.

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