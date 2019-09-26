Ученые: Падение астероида может остановить глобальное потепление на Земле

После падения астероида 470 миллионов лет назад на Земле наступил ледниковый период. Согласно результатам нового исследования, образовавшееся гигантское пылевое облако блокировало солнечные лучи.

Теперь ученые хотят вызвать подобное явление, чтобы охладить нашу планету. Специалисты из Лундского университета в Швеции сделали вывод, что их открытие поможет в борьбе с глобальным потеплением в том случае, если человечество не сократит выбросы углекислого газа, передает Naked-science.

По словам руководителя исследования Биргера Шмитца, подобная пыль охлаждала Землю в прошлом. Различные искусственные методы охлаждения Земли в случае климатической катастрофы ученые обсуждают уже больше десяти лет. Исследователи не исключают возможность размещения астероидов размером с искусственные спутники на околоземной орбите для непрерывного испускания мелкой пыли и частичного блокирования солнечного света.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несущийся к Земле гигантский огненный шар снял очевидец в Италии.