В Томской области теплоход сел на мель и начал тонуть

На 162 километре реки Васюган Каргасокского района Томской области 25 сентября сел на мель частный грузовой теплоход, сообщает ТАСС. Судно вело на буксире две баржи со сжиженным газом. Как уточнили агентству в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, при движении по реке оборвался буксировочный трос.

В результате одна из барж столкнулась с теплоходом, и состав оказался на мели. Носовая часть судна затонула, а корма осталась на плаву. Никто из членов экипажа не пострадал, утечки и утраты груза не произошло. Судовладелец старается восстановить движение. Томская транспортная прокуратура ведет проверку инцидента.

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