Горевший в Норвегии российский траулер «Бухта Наездника» затонул, опрокинувшись в четверг возле причала. Об этом сообщает ТАСС. Это произошло в четверг, 26 сентября.

Между тем ранее сообщалось, что из-за пожара на корабле в норвежском городе Тромсе едва не случилась экологическая катастрофа. Пожар вышел из-под контроля и на судне в любой момент мог произойти взрыв, так как огонь вплотную подошел к цистерне с аммиаком. Полиция оцепила место ЧП, были эвакуированы десятки жителей.

В порт Тромсе российский траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта. В это время и начался пожар — загорелась гидравлическая жидкость. По данным российских дипломатов, никто из моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа эвакуированы. Некоторым из них понадобилась помощь врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СКР начал проверку из-за пожара на российском траулере в Норвегии.