Новый флешмоб #TetrisChallenge набирает обороты в сети

Новый флешмоб под названием #TetrisChallenge захватывает сеть. Его суть заключается в том, чтобы показать «изнанку» своей профессии. Запустили челлендж зарубежные сотрудники экстренных служб. Они показали, что скрывается в их транспортном средстве и как много различных «приспособлений» для спасения жизни людей, о которых даже не подозревают обыватели, они возят с собой.

Согласно правилам нового флешмоба, нужно разложить инвентарь возле служебного транспорта, лечь рядом и сфотографироваться. При съемке сверху люди и предметы напоминают детали тетриса.

Сейчас к #TetrisChallenge уже присоединились пожарные, «скорая помощь», полицейские, сотрудники электролаборатории. Не обошел стороной флешмоб и Россию. Так в челлендже приняли участие сотрудники одного из московских ЗАГСов.

«ЗАГС Москвы решил поддержать мировой флешмоб — #TetrisChallenge. Молодожены с удовольствием присоединились», — гласит подпись к фотографии, опубликованной на странице учреждения в Instagram.

Instagram @moszags

Также к челленджу присоединились продуктовые магазины, рестораны, бургерные и обычные пользователи социальной сети.

Instagram @kawaimi.may

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные звезды запустили в сети челлендж Back2School.