Западные звезды запустили в сети новый челлендж Back2School

Зарубежные звезды запустили в сети новый челлендж #Back2School. Его суть заключается в том, чтобы поддержать подростков, которых обижают в школе. Знаменитости публикуют в Instagram свои смешные детские фотографии. На снимках с трудом можно узнать сегодняшних звезд шоу-бизнеса.

Следователи проверяют версию о замученной до смерти Быстрицкой

Кто-то с нелепой прической, кто-то с брекетами, а у кого-то забавно оттопырены уши. Селебрити пишут, что и над ними в детстве смеялись, но это не помешало им стать теми, кем они являются сейчас.

Под хэштегом «Back2School» уже поделились своими фотографиями и советами, как справиться с буллингом Питер Андре, Уилл Поултер и другие знаменитости.

Instagram @peterandre

Так, актер, сыгравший в «Хрониках Нарнии», Уилл Поултер опубликовал свое детское фото и дал несколько советов тем, кто подвергся буллингу.

Instagram @willpoulter

«Если над вами издеваются или вы стали свидетелем издевательств, поговорите с кем-нибудь. Не боритесь самостоятельно и не позволяйте никому чувствовать себя одиноким», — написал актер.

Подписчики поддержали идею Поултера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анджелина Джоли задумалась об усыновлении седьмого ребенка.