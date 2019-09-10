  1. Пятый канал
  4. Западные звезды запустили в сети новый челлендж Back2School

Западные звезды запустили в сети новый челлендж Back2School

, 22:18 Фото 128

Зарубежные знаменитости публикуют в Instagram свои смешные детские фотографии и таким образом пытаются поддержать подростков, которых обижают в школе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ã‚Â© Matteo Carcano, Instagram @willpoulter

Зарубежные звезды запустили в сети новый челлендж #Back2School. Его суть заключается в том, чтобы поддержать подростков, которых обижают в школе. Знаменитости публикуют в Instagram свои смешные детские фотографии. На снимках с трудом можно узнать сегодняшних звезд шоу-бизнеса.

Следователи проверяют версию о замученной до смерти Быстрицкой

Кто-то с нелепой прической, кто-то с брекетами, а у кого-то забавно оттопырены уши. Селебрити пишут, что и над ними в детстве смеялись, но это не помешало им стать теми, кем они являются сейчас.

Под хэштегом «Back2School» уже поделились своими фотографиями и советами, как справиться с буллингом Питер Андре, Уилл Поултер и другие знаменитости.

Instagram @peterandre

Так, актер, сыгравший в «Хрониках Нарнии», Уилл Поултер опубликовал свое детское фото и дал несколько советов тем, кто подвергся буллингу.

Instagram @willpoulter

«Если над вами издеваются или вы стали свидетелем издевательств, поговорите с кем-нибудь. Не боритесь самостоятельно и не позволяйте никому чувствовать себя одиноким», — написал актер.

Подписчики поддержали идею Поултера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анджелина Джоли задумалась об усыновлении седьмого ребенка.

Читайте также

+21° Днём +25°
Ночью +14°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил

Последние новости

23:06
Видео: Термин «пляж» предложили закрепить в Водном кодексе
22:49
«Дочь греческого олигарха»: Мария Миронова высмеяла заявление о своем отце
22:33
«Короля эрекции» будут судить в Петербурге по обвинению в фальсификации БАДов
22:18
Западные звезды запустили в сети новый челлендж Back2School
21:59
В томительном ожидании: В Петербург приехала комиссия УЕФА
21:39
«Мне мои зубы нравятся»: Возлюбленная Архипа Глушко резко ответила хейтерам

Сейчас читают

Елена Малышева: У певицы Юлии Самойловой есть шанс начать ходить
Настя Ивлеева нашла способ освободиться от наручников для любовных утех
Почему нельзя мыть курицу и некоторые другие продукты

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев