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Брэд Питт признался, что сам довел до разрыва с Анджелиной Джоли

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Свое эмоциональное состояние после развала семьи актер перенес на экран.

Фото: www.globallookpress.com © Richard Goldschmidt

Брэд Питт признался, что был виновником разрыва с Анджелиной Джоли, сообщило издание Metro. В очередной раз актер покаялся по случаю выхода нового фильма «К звездам». По словам голливудской звезды, выходу этой эмоциональной драмы с его участием предшествовал распад семьи. Питт рассказал, что согласился на съемки, поскольку сценарий картины отвечал его душеному состоянию. В фильме герой Питта — инженер армейского корпуса — путешествует по Галактике в поисках отца, который 20 лет назад пропал в космосе.

«Разрушение семьи, безусловно, открывает глаза. Мне пришлось понять собственную вину и понять, что я могу сделать лучше. Потому что я не хочу так продолжать. Я понял, что бежал от болезненных чувств. Использовал для этого все возможное — наркотики, выпивка, Netflix, закуски. Что угодно», — сказал Питт.

Актер до сих пор не теряет надежд на воссоединение с женой и матерью их шестерых детей. Космическая драма «К звездам» выходит в российский прокат с 26 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт рассказал о съемках фильма «К звездам».

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