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«Я не психопат»: Брэд Питт рассказал о съемках фильма «К звездам»

, 15:46 51

Известный американский актер раскрыл детали ленты, в которой выступил в новом амплуа, а также рассказал о личных проблемах и взглядах.

Фото: ТАСС / Serge Arnal

В фильме Джеймса Грэя «К звездам» актер Брэд Питт отправится к другим планетам на поиски не инопланетян, а своего пропавшего много лет назад отца. Он подчеркнул, что история кинокартины никак не связана с автобиографией.

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Также звезда Голливуда отметил, что роль астронавта стоила ему больших физических усилий, чем работа в нашумевшем фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где Питт сыграл каскадера.

«Приходится все время висеть на тросах. Очень непросто, проделывая все эти физические действия, оставаться эмоциональным, выполнять актерские задачи и выглядеть расслабленным», — поделился актер.

Кроме того, Брэд Питт сообщил во время эксклюзивного интервью порталу Teleprogramma.pro, как он настраивается на игру в фильме.

«Я должен сделать опыт героя своим личным опытом. Я не тот, кто может фальшивить. Для того чтобы фальшивить в этой профессии, ты должен быть либо нарциссом, либо психопатом, а я не то и не другое», — отметила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт в рамках промо-акции к фильму «К звездам» вышел на связь с МКС и «отчитал» астронавта за беспорядок на борту станции.

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