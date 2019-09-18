«Я не психопат»: Брэд Питт рассказал о съемках фильма «К звездам»

В фильме Джеймса Грэя «К звездам» актер Брэд Питт отправится к другим планетам на поиски не инопланетян, а своего пропавшего много лет назад отца. Он подчеркнул, что история кинокартины никак не связана с автобиографией.
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Также звезда Голливуда отметил, что роль астронавта стоила ему больших физических усилий, чем работа в нашумевшем фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где Питт сыграл каскадера.
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Кроме того, Брэд Питт сообщил во время эксклюзивного интервью порталу Teleprogramma.pro, как он настраивается на игру в фильме.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт в рамках промо-акции к фильму «К звездам» вышел на связь с МКС и «отчитал» астронавта за беспорядок на борту станции.