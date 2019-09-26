Священника Стремского обвиняют в надругательстве над семью детьми

В отношение священника из Оренбургской области Николая Стремского Следственный комитет возбудил уголовные дела по трем статьям. Как сообщила 5-tv.ru пресс-секретарь Ленинского районного суда Оренбурга Камилла Якупова, 65-летнему мужчине вменяется в вину «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Суд 25 сентября постановил арестовать Стремского до 12 ноября, тем самым отклонив ходатайство защиты о мере пресечения в виде домашнего ареста. Как уточнила Якупова, у защиты на обжалование решения есть три дня. В свою очередь адвокат настоятеля Андрей Мышкин сообщил РИА Новости, что намерен обжаловать арест.

Тем не менее, как уточняет СКР, уже проведено более 17 обысков, допрошено большое количество свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Для всестороннего и оперативного расследования уголовное дело в отношении Стремского передано в Главное следственное управление ведомства.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал арест настоятеля Стремского по обвинению в насилии к своим приемным детям «вопиющей темой». Глава региона написал в Instagram, что власти помогут приемным детям из семьи священника.

Instagram @dpasler.official

Как рассказывал 5-tv.ru, в семье задержанного воспитывается около 70 приемных детей. Семь из опекаемых несовершеннолетних выступили в качестве потерпевших. Вместе со священнослужителем под стражу заключены его дочь и зять — они обвиняются в незаконном лишении свободы несовершеннолетних.

Обвиняемый священнослужитель свою вину отрицает, объясняя ситуацию вымышленными показаниями детей. Настоятеля обители отстранили от занимаемой должности на время ведения следствия.

Видео: Урал56.ру

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из зала суда, на которых видно, как священник Николай Стремской просит дать ему разрешение перед отправкой СИЗО заехать домой, чтобы помыться. Примечательно, что три года назад его ловили пьяным за рулем.