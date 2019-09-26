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Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться к ноябрю

, 18:12 85

Полеты были приостановлены в начале июля по решению президента РФ Владимира Путина после волны антироссийских акций протестов в Тбилиси.

Фото: www.globallookpress.com © Klaus Ohlenschläger

Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией, приостановленное в начале июля по инициативе Москвы, может занять месяц. При этом, как сообщил «Интерфакс» информированный источник, это требует проведения ряда процедур с обеих сторон.

Собеседник агентства пояснил, что после поступления соответствующего поручения в правительство РФ, Минтранс и Росавиация должны проработать вопрос возобновления пассажирского сообщения, перевозок грузов и почты с перевозчиками двух стран.

Затем авиакомпании в течение одной-двух недель должны будут составить расписание авиарейсов.

При этом источник отметил, что пока соответствующее распоряжение в правительство не поступало.

«Однако, если оно поступит в ближайшие дни, то технически к ноябрю все процедурные моменты могут быть урегулированы и авиасообщение может быть возобновлено», — сказал он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможности возобновления прямого сообщения между Россией и Грузией. По его мнению, «это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия».

Указ о временном запрете полетов в Грузию для российских авиакомпаний подписал Владимир Путин 21 июня 2019 года в связи с начавшимися в Тбилиси массовыми антироссийскими выступлениями. Документ вступил в силу с 8 июля и действует по сей день.

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