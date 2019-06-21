Путин ввел временный запрет на перелеты российским авиакомпаниям в Грузию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня, издал указ об отдельных мерах по обеспечениюнациональной безопасности РФ.

Согласно указу с 8 июля 2019 года вводится временный запрет для российских авиакомпаний на перевозку пассажиров в Грузию. Также глава государства поручил обеспечить прямо контакт с властями Грузии для безопасного возвращения российских граждан на родину.

Дана рекомендация и российским туркомпаниям временно не продавать туры в Грузию.