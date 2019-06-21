Путин ввел временный запрет на перелеты российским авиакомпаниям в Грузию

Указ президента России вступает в силу с 8 июля 2019 года.
Фото: РИА Новости / Владимир Сергеев
Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня, издал указ об отдельных мерах по обеспечениюнациональной безопасности РФ.
Согласно указу с 8 июля 2019 года вводится временный запрет для российских авиакомпаний на перевозку пассажиров в Грузию. Также глава государства поручил обеспечить прямо контакт с властями Грузии для безопасного возвращения российских граждан на родину.
Дана рекомендация и российским туркомпаниям временно не продавать туры в Грузию.
«Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, иным государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством РФ, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности исходить из того, что с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — говорится в тексте указа.
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