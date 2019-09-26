«Говорящая голова» аннунака на пляже во Владивостоке попала на видео

Российские уфологи пришли в крайнюю степень замешательства после странной находки на одном из пляжей Владивостока. На кадрах очевидцев видно нечто, по форме напоминающее голову инопланетного пришельца. Более того, «это» как будто бы открывает рот.

Многие исследователи НЛО пришли к выводу, что это не что иное, как голова аннунака — жителя планеты Нибиру, которая одномоментно может уничтожить Землю.

Один из интернет-пользователей приписал находку себе.

« Я годами бегал по пляжу в поисках сверхъестественного животного, которое сделало бы меня знаменитым уфологом, и этот день настал. Посмотрите на это чудище — как по мне, так это голова пришельца с планеты Нибиру. Ходят легенды о ящерах с Планеты Х, и слухи подтверждены », — приводит его слова Утро.ру.

При этом мужчина утверждает, что эта голова издавала звуки. Он уверен, что аннунак хотел передать послание землянам.

В начале августа в сети появилось фото аннунака, которого родила свинья. Страшный поросенок отклонениями в физическом развитии вскоре скончался, и изучить его тело не представляется возможным.