Фото: Свинья родила ануннака! Розовый монстрик взорвал сеть (18+)

Фермер, не пожелавший назвать своего имени, опубликовал в сети фото, на котором запечатлел уродливое существо. Монстрика родила свинья работника сельского хозяйства. Об этом сообщает Vista News.

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Ученое сообщество в замешательстве. Некоторые исследователи списывают все на генномодифицированные продукты, которыми пичкали беременную свинью. Другие уверены — это инопланетяне проводят эксперименты над зверьками с Земли. Розовый монстрик вызвал бурю обсуждений в сети.

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«Такого мы еще не видели! Это настоящий ануннак! У человечества наконец-то есть подтверждение прямого воздействия пришельцев на земных животных» , — заявили сторонники теории НЛО.

По мнению уфологов, пришельцы ставят эксперименты на особях с Земли: будь то люди, звери или насекомые. Некоторые из них уверены — страшный поросенок — это аннунак. Так называют жителей таинственной планеты Нибиру.

В ответ ученые приводят им аргументы про ГМО. Якобы недобросовестный фермер, чтобы увеличить массу свиньи, а, соответственно, и свою прибыль, пичкал животное генно-модифицированными продуктами. Воздействие химикатов привело к тому, что потомство скота явилось на свет с уродствами.

Сразу после родов поросенок с отклонениями в физическом развитии скончался. Изучить его тело не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пришельцев аннунаков заметили над Кремлем.