Фото: Свинья родила ануннака! Розовый монстрик взорвал сеть (18+)

, 20:57 Внимание: шокирующие кадры! 1 161

Ученые, спорят о причинах уродства животного — ГМО или НЛО?

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : globallookpress.com / Viktor Pogontsev, facebook.com/Świnia-z-ludzką-twarzą-i-penisem-na-głowie

Фермер, не пожелавший назвать своего имени, опубликовал в сети фото, на котором запечатлел уродливое существо. Монстрика родила свинья работника сельского хозяйства. Об этом сообщает Vista News.

Видео: Стоматологи из Индии удалили мальчику 526 зубов

Ученое сообщество в замешательстве. Некоторые исследователи списывают все на генномодифицированные продукты, которыми пичкали беременную свинью. Другие уверены — это инопланетяне проводят эксперименты над зверьками с Земли. Розовый монстрик вызвал бурю обсуждений в сети.

facebook.com/Świnia-z-ludzką-twarzą-i-penisem-na-głowie

«Такого мы еще не видели! Это настоящий ануннак! У человечества наконец-то есть подтверждение прямого воздействия пришельцев на земных животных», — заявили сторонники теории НЛО.

По мнению уфологов, пришельцы ставят эксперименты на особях с Земли: будь то люди, звери или насекомые. Некоторые из них уверены — страшный поросенок — это аннунак. Так называют жителей таинственной планеты Нибиру.

В ответ ученые приводят им аргументы про ГМО. Якобы недобросовестный фермер, чтобы увеличить массу свиньи, а, соответственно, и свою прибыль, пичкал животное генно-модифицированными продуктами. Воздействие химикатов привело к тому, что потомство скота явилось на свет с уродствами.

Сразу после родов поросенок с отклонениями в физическом развитии скончался. Изучить его тело не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пришельцев аннунаков заметили над Кремлем.

Читайте также

+13° Днём +16°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
День Черной Луны: 1 августа 2019 года способно изменять судьбы

Последние новости

21:47
Наталья Карпович рассказала, как бывший муж едва не убил ее
21:33
75 лет назад началось Варшавское восстание
21:21
День Черной Луны: 1 августа 2019 года способно изменять судьбы
21:09
Стас Барецкий рассказал о заоблачном гонораре Дженнифер Энистон за съемки в «Брате 3»
20:57
Фото: Свинья родила ануннака! Розовый монстрик взорвал сеть (18+)
20:42
«Новые горизонты»: Моника Беллуччи призналась, что не стыдится морщин

Сейчас читают

Вера Брежнева показала, как выглядела ее бабушка в молодости — фото
Видео: Актриса Надежда Михалкова оседлала бычка после развода с Резо Гигинеишвили
«У него нет чувств!»: Дональд Трамп не заметил жука на своем лице — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги