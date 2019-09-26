Актер Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета

Известный российский актер, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту авиалайнера. Источник в правоохранительных органах сообщил 5-tv.ru, что самолет летел из Барнаула в российскую столицу. Инцидент произошел в четверг, 26 сентября.

Как сообщают очевидцы, во время перелета артист РФ внезапно начал выкрикивать нецензурную брань в адрес стюардесс. После того, как самолет совершил приземление в московском аэропорту «Шереметьево», заслуженного артиста России задержали сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По уточненной информации, зачинщиком произошедшего инцидента был директор и продюсер артиста Николай Коренев. Мужчина отказывался выполнять требования экипажа, позднее к нему присоединился Аверин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бизнесмен, устроивший пьяный дебош на борту самолета Самара — Москва, пытался оправдаться.