Дебоширом, который устроил скандал на рейсе Самара — Москва, оказался известный предприниматель Андрей Шишакин. Его фирма занимается производством продуктов питания. Кроме того, ему принадлежит крупная сеть магазинов, ресторанов и кафе.

На протяжении всего полета бортпроводники едва сдерживали Шишакина. Как он вел себя на допросе и чем объяснил свое поведение, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пьяный авиадебошир потребовал пересадить товарища в бизнес-класс.