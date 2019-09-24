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Бизнесмен, устроивший пьяный дебош на борту самолета Самара — Москва, пытался оправдаться

, 12:24 Эфирная новость 704

Нетрезвый предприниматель заставлял экипаж авиалайнера пересадить его приятеля в бизнес-класс.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

Дебоширом, который устроил скандал на рейсе Самара — Москва, оказался известный предприниматель Андрей Шишакин. Его фирма занимается производством продуктов питания. Кроме того, ему принадлежит крупная сеть магазинов, ресторанов и кафе.

На протяжении всего полета бортпроводники едва сдерживали Шишакина. Как он вел себя на допросе и чем объяснил свое поведение, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пьяный авиадебошир потребовал пересадить товарища в бизнес-класс.

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