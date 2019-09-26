Максиму Аверину выписали штраф в 500 рублей за дебош в самолете

В отношении известного российского актера Максима Аверина составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» и выписали штраф в размере пятисот рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.

Что касается зачинщика дебоша на рейсе «Барнаул — Москва» директора артиста Николая Коренева, то он пока отправлен на медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

«По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, безадресно выражались нецензурной бранью. Оба правонарушителя были доставлены в дежурную часть. Доставленными оказались жители Москвы 1975 года рождения и 1965 года рождения», — говорится в заявлении ведомства.

«На рейсе Аэрофлота SU1433, следовавшем из Барнаула в Москву, 26 сентября произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением.

Во время полета два пассажира класса бизнес с внешними признаками алкогольного опьянения грубо нарушали правила поведения на борту воздушного судна. Мужчины вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам. Нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, всячески создавая дискомфорт для других пассажиров рейса. На устные и письменное предупреждения экипажа они не реагировали», — рассказали об инциденте в авиакомпании.

Также в «Аэрофлоте» добавили, что по прибытии в столичный аэропорт нарушители спокойствия были переданы сотрудникам полиции.

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Как сообщал ранее 5-tv.ru, Аверин и его директор возвращались с гастролей в Барнауле, где актер вместе с Анной Якуниной отыграл спектакль «Там же. Тогда же».