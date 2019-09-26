Актеру Максиму Аверину грозит административный арест за хулиганство в самолете

Актеру Максиму Аверину грозит административный арест до 15 суток или штраф за хулиганство на борту самолета, сообщает ТАСС. Звезда серила «Глухарь» и его коллега продюсер Николай Коренев были задержан 26 сентября за пьяный дебош, который они устроили в воздушном судне, следовавшем из Барнаула в Москву.

Компания возвращалась после гастролей, где был отыгран спектакль «Там же, тогда же» Авериным и Анной Якуниной в главных ролях.

По данным источника агентства, актер во время полета вместе с продюсером Николаем Кореневым учинили словесную перебранку с членами экипажа воздушного судна, в ходе которой употребляли ненормативную лексику. После приземления самолета в аэропорту Шереметьево Максим Аверин и Николай Коренев были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

Как стало известно 5-tv.ru, в сильном алкогольном опьянении по словам очевидцев был именно Коренев, который и стал зачинщиком потасовки.

Известно, что в отношении заслуженного артиста РФ и его коллеги составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Обстоятельства произошедшего утоняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета.