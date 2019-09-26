Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев в беседе с 5-tv.ru рассказал, что грозит россиянам за курение на балконах и лоджиях квартир, в номерах гостиниц и комнатах общежитий.

Согласно Административному кодексу, за нарушение правил противопожарного режима, изменения в которые вступают в силу с 1 октября, предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа для физических лиц до трех тысяч рублей. Если в результате противозаконных деяний возник пожар, размер штрафа увеличивается до пяти тысяч рублей.

Представитель ведомства отметил, что виновные будут наказываться по всей строгости закона. Данные меры рассчитаны на то, чтобы сформировать в обществе культуру курения.

« Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир. Курите, пожалуйста, но делайте это цивилизованно », — подчеркнул Ринат Еникеев.

В МЧС добавили, что россияне не должны бросать с балконов петарды, свечи и окурки. Причиной возникновения 60% пожаров становится именно неосторожность при курении.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий эксперта о запрете курения на балконах.