«Процесс контролируемого тления»: Эксперт о запрете курения на балконах

Руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев в беседе с 5-tv.ru прокомментировал изменения в правила противопожарного режима, запрещающие использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в номерах гостиниц и комнатах общежитий.
По мнению эксперта, процесс курения сигареты — это, согласно букве закона, контролируемое тление, а открытый огонь — это зажженная спичка или зажигалка.
При этом специалист подчеркнул, что разводить костры и мангалы на балконах запрещено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.