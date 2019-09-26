«Процесс контролируемого тления»: Эксперт о запрете курения на балконах

Руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев в беседе с 5-tv.ru прокомментировал изменения в правила противопожарного режима, запрещающие использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в номерах гостиниц и комнатах общежитий.

По мнению эксперта, процесс курения сигареты — это, согласно букве закона, контролируемое тление, а открытый огонь — это зажженная спичка или зажигалка.

«Открытый огонь — это когда я зажигаю спичку или зажигалку. Тогда у меня появляется открытый огонь. Дальше идет процесс тления. Процесс контролируемого тления, если брать по букве закона и по всем нормативам и вкладкам», — сказал Сергей Победоносцев.

При этом специалист подчеркнул, что разводить костры и мангалы на балконах запрещено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.