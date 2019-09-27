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  4. Google выпустила Android 10 для бюджетных смартфонов

Google выпустила Android 10 для бюджетных смартфонов

, 3:42 21

Android 10 Go стал более доступным.

Фото: www.globallookpress.com / Debarchan Chatterjee

Компания Google выпустила «облегченный» Android 10, предназначенный для недорогих смартфонов, сообщается в блоге компании. Упрощенная версия мобильной операционной системы обладает высокой скоростью переключения между приложениями, а сами программы запускаются на 10% быстрее.

Android 10 оптимизирована под слабые смартфоны и планшеты с малым объемом «оперативки» — не более 1,5 гигабайта — и встроенной памяти. Помимо прочего, такая версия поставляется «чистой» — без лишних программ, интерфейсных надстроек и оболочек, и регулярно обновляется. Новый продукт Google нацелен как на новичков, у которых раньше не было смартфона, так и на куда более продвинутых пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о противоаварийном приложении для смартфонов, которое появилось в России.

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