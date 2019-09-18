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В России появилось противоаварийное приложение для смартфонов — видео

, 21:30 Эфирная новость 33

Система внимательно следит за состоянием водителя и своевременно выдает предупреждения и подсказки.

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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

Полезная новость для тех, кто часто и подолгу за рулем. Программисты из Петербурга создали приложение для смартфона, которое поможет водителям сохранять внимание на дорогах.

Рассказываем, как это будет работать.

Во время движения система внимательно проследит за состоянием автомобилиста. Если определит признаки усталости или сонливости — выдаст предупреждение «не клевать носом», в случае стресса — зафиксирует скорость и маневры машины, и сделает подсказки, по ситуации.

А если по громкому голосу и покрасневшему лбу — выявит алкогольное опьянение, то первым делом посоветует «не создавать опасной ситуации». И все это — в небольшом приложении, которое легко крепится на лобовом стекле.

Конечно, изобретения не было бы без опасной статистики. Ежегодно в мире в ДТП гибнут более миллиона человек. Как это спасет жизни людей на дорогах расскажет Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывало о самых распространенных нарушениях ПДД.

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